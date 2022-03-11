Российские оккупанты разрушили дом известного футбольного блогера
Экс-защитник сборной Украины покинул зону боевых действий после почти трех недель обстрелов россиянами
Ващук с семьей покинул Гостомель
Фото: Facebook
Бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук в своем Facebook сообщил, что ему с детьми удалось выбраться из Гостомеля, который с начала вторжения обстреливается российскими террористами:
Друзья! Вчера с детьми выехали по гуманитарному коридору из Гостомеля. Все в порядке, приходим в себя. Спасибо всем, кто поддерживал. Все буде добре. Мира всем нам.
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