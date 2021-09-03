Экс-защитник сборной Украины: «Все думают, что виноват Караваев, а виновата вся оборона»
Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук прокомментировал обидную ничью украинской команды в матче с Казахстаном (2:2):
«Я думал, что забьет Яремчук и будет 1:0. Первый тайм я угадал. Да, я прогнозировал неудачу. У меня ощущения, что многие не поняли, что от них требуют. Игра пошла по инерции. В линии обороны почему-то пошли разрывы. Мы в атаке уверенно себя чувствуем, а в обороне – не уверенно. В чем проблема? Почему команда вообще не играет в обороне?
Есть три защитника, ну пять – Караваев и Соболь, и все. Ну там Сидорчук помогает, а по факту – три защитника, ну и иногда Караваев возвращался. Нету лидера обороны. Тот, кто будет выстраивать оборону. Нужен человек, который будет выстраивать и требовать, чтобы все выполняли поставленные цели. Когда будет поставлена оборона, то заиграет и полузащита.
Все думают, что виноват Караваев, а виновата вся оборона, потому что мяч летит по диагонали – где все защитники? Ну да, Караваев пролетел, а где все остальные: Забарный, Матвиенко? Где подстраховка? Каждый играет за себя, а по сути проигрывает команда. Всей командой нужно было обороняться на 93-й минуте, ничего зазорного не было. Нужно забыть этот результат».
Прямиком за спину Караваеву казахи весь матч пытались закидывать мячи и создавать моменты. Это принесло результат – именно из-под «динамовца» Валиуллин забил оба своих мяча.
Ранее главный тренер киевского клуба Мирча Луческу заявил, что Караваев – не защитник, а игрок атаки.
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