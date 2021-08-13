Экс-защитник «Шахтера»: «Горняки» зря потеряли Луческу»

Полянский спрогнозировал, как украинские гранды сыграют в предстоящем туре УПЛ

Мирча Луческу / Фото - Eurosport

Бывший защитник «горняков» Алексей Полянский дал свой прогноз на матчи «Шахтера» против «Металлиста 1925» и «Динамо» против «Ингульца» в четвертом туре УПЛ. Эксперт считает, что оба гранда победят со счетом 3:0.

После поражения от «Александрии» молодым бразильцам «Шахтера» нужно пересмотреть свое отношение к делу, и выкладываться на полную не только в еврокубковых матчах. Думаю, наставник горняков Роберто Де Дзерби сделает правильные поправки. А то, что, класс донетчан на порядок выше, это не обсуждается. «Шахтер» зря потерял Луческу. Это я к тому, что «Динамо» выиграло прошлый чемпионат, и сейчас киевляне на ходу. Это видно невооруженным глазом. Считаю, что у «Ингульца» нет шансов на положительный для него исход встречи.

Игру чемпионата Украины можно будет посмотреть сегодня, 13 августа, на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Шахтер» – «Металлист 1925» онлайн. Начало – в 19:30.