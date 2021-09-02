Экс-защитник «Шахтера» испортил дебют Цитаишвили за сборную Грузии
В четвертом туре отбора на чемпионат мира-2022 сборная Грузии дома уступила Косово.
Судьбу встречи решил единственный мяч в середине первого тайма. Его в собственные ворота отправил экс-защитник «Шахтера» Давид Хочолава.
Отметим, что арендованный у «Динамо» полузащитник «Черноморца» Георгий Цитаишвили провел дебютный матч за сборную Грузии. Он вышел в стартовом составе. На юношеском и молодежном уровнях хавбек защищал цвета Украины.
Грузия занимает последнюю строчку в группе B.
Отбор на ЧМ-2022, группа B, четвертый тур
Грузия – Косово 0:1
Гол: Хочолава, 18 (автогол)
Грузия: Лория, Кашия, Чабрадзе, Азаров, Хочолава, Китейшвили (Джигаури, 12), Абурджания (Давиташвили, 77), Канкава, Казаишвили (Микаутадзе, 60), Цитаишвили, Квилитая (Чакветадзе, 77).
Косово: Мурич, Ррахмани, Хадерджонай, Алити, Дрешевич, Рашани (Шаля, 90), Халими (Лошай, 68), Кастрати (Бютюки, 68), Бериша (Крюэзю, 90), Войвода, Мурики.
Предупреждения: Кашия, Хочолава, Чабрадзе – Бериша, Кастрати, Крюззю
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