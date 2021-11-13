Экс-защитник «Шахтера»: «Оборона сборной Украины – не железобетон»

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Бывший защитник «Шахтера» Александр Сопко оценил перспективы сборной Украины в решающем матче отборочного турнира к чемпионату мира-2022 против Боснии и Герценовины. Встреча состоится уже 16 ноября.

Может быть, придется сдвинуть Зинченко на позицию левого защитника, учитывая креативность всех наших полузащитников. На острие у тренерского штаба также есть выбор. Довбык показал солидную игру, как для центрфорварда, но есть еще и Яремчук. Правда, неизвестно до конца, в каком состоянии пребывает Роман, который давно не забивал.

Что касается обороны, то она у «сине-желтых», конечно, не железобетон. Защита у нас не самая опытная. Приходится ставить на игру то защитный блок из «Шахтера», то из «Динамо». Важна сыгранность защитников, их взаимопонимание. Миксировать ли оборону – из «горняков» и киевлян, вопрос…

Поэтому, сейчас я не вижу четкого состава на матч с боснийцами, и даже о схеме ничего не могу сказать. Но против болгар наша команда доказала, что вполне достойно может действовать и по другой схеме.

Реализация страдает в самой концовке атак, и не связана с якобы сложным футболом в исполнении сборной Украины. В матче с болгарами украинцы играли в комбинационный, активный футбол, с высоким прессингом. Пусть лучше будет много моментов, чем вообще без них. И ждать ошибки соперника – так выгоднее. Думаю, прорвет – и мы увидим голы.

Нужно вспомнить первый поединок Украины с Боснией. Нас тогда подвело физическое состояние. Спаренные матчи не очень хорошо сказались на физике команды Петракова. После встречи с финнами наши футболисты по ходу встречи с боснийцами подсели физически, плюс замены соперник сделал вовремя. Тогда мы отдали инициативу, стали действовать вторым номером – и это было ошибкой. Украинцам пришлось тяжело.

Перед вторым матчем с Боснией и Герцеговиной у нас есть преимущество. Наша команда ныне в лучшем физическом состоянии, у нас есть два лишних дня (по сравнению с боснийцами) плюс хорошее эмоциональное состояние. К тому же, наши сборники участвуют в еврокубках и на данный момент набрали оптимальную форму.

То есть, в готовности мы сборной Боснии и Герцеговины не уступаем. Думаю, что и по индивидуальному мастерству футболисты сборной Украины лучше боснийцев, хотя, на этот счет могут быть споры, но есть такое… Нужно реализовать свое преимущество. Тренерскому штабу национальной команды важно управлять игрой, вовремя делать замены, подсказки, может и схему по ходу менять, ведь потенциал для этого есть.

Сборной Украины необходимо отнестись к встрече с Боснией и Герцеговиной, как к матчу плей-офф, ведь потом, если все завершится успешно, нам все равно придется играть в плей-офф. Боснийцы – из того же теста, что и мы, а значит, украинцам нужно вытащить эту игру на зубах, на характере, показать свой футбол, огрызаться в контратаках, и лидерам команды – реализовать себя в полной мере.