Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняУкраина пропускает тур, но за матчами нашей группы стоит пристально следить. За что нам сегодня болеть?
матч-центр : Футбол
Вчера 10
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 6
Футбол (10 событий из 10) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Авангард - Агробизнес 1:1 Окончен
14:15 Олимпик - Нива Т 0:1 Окончен
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Молдова - Шотландия 0:2 Окончен
21:45 Италия - Швейцария 1:1 Окончен
21:45 Северная Ирландия - Литва 1:0 Запланирован
21:45 Австрия - Израиль 4:2 Окончен
21:45 Дания - Фарерские острова 3:1 Окончен
21:45 Андорра - Польша 1:4 Окончен
21:45 Англия - Албания 5:0 Запланирован
21:45 Венгрия - Сан-Марино 4:0 Запланирован
нет важных матчей
Футбол (5 событий из 5) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Полесье - Кремень -:- Запланирован
15:00 Полесье - Николаев -:- Запланирован
15:30 ВПК-Агро - Подолье -:- Запланирован
17:45 Металлист - Прикарпатье -:- Запланирован
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Франция - Казахстан -:- Запланирован
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Кривбасс - Горняк-Спорт -:- Запланирован
15:30 Волынь - Альянс -:- Запланирован
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Люксембург - Ирландия -:- Запланирован
21:45 Португалия - Сербия -:- Запланирован
21:45 Греция - Косово -:- Запланирован
21:45 Испания - Швеция -:- Запланирован

Экс-защитник «Шахтера»: «Оборона сборной Украины – не железобетон»

Эксперт назвал слабое место «сине-желтых» перед решающим матчем против Боснии
Футбол Сборная Украины
13:03
Экс-защитник «Шахтера»: «Оборона сборной Украины – не железобетон»
Фото - УАФ

Бывший защитник «Шахтера» Александр Сопко оценил перспективы сборной Украины в решающем матче отборочного турнира к чемпионату мира-2022 против Боснии и Герценовины. Встреча состоится уже 16 ноября.

Кадровые вопросы будут стоять перед тренерским штабом вплоть до поединка с Боснией и Герцеговиной. Трудно уловить разницу в уровне игры Сидорчука и Степаненко, в центре поля у нас целая группа исполнителей хорошего класса – Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Зинченко и Малиновский. Все они – системообразующие игроки для сборной, и выбор будет непростым.

Может быть, придется сдвинуть Зинченко на позицию левого защитника, учитывая креативность всех наших полузащитников. На острие у тренерского штаба также есть выбор. Довбык показал солидную игру, как для центрфорварда, но есть еще и Яремчук. Правда, неизвестно до конца, в каком состоянии пребывает Роман, который давно не забивал.

Что касается обороны, то она у «сине-желтых», конечно, не железобетон. Защита у нас не самая опытная. Приходится ставить на игру то защитный блок из «Шахтера», то из «Динамо». Важна сыгранность защитников, их взаимопонимание. Миксировать ли оборону – из «горняков» и киевлян, вопрос…

Поэтому, сейчас я не вижу четкого состава на матч с боснийцами, и даже о схеме ничего не могу сказать. Но против болгар наша команда доказала, что вполне достойно может действовать и по другой схеме.

Реализация страдает в самой концовке атак, и не связана с якобы сложным футболом в исполнении сборной Украины. В матче с болгарами украинцы играли в комбинационный, активный футбол, с высоким прессингом. Пусть лучше будет много моментов, чем вообще без них. И ждать ошибки соперника – так выгоднее. Думаю, прорвет – и мы увидим голы.

Нужно вспомнить первый поединок Украины с Боснией. Нас тогда подвело физическое состояние. Спаренные матчи не очень хорошо сказались на физике команды Петракова. После встречи с финнами наши футболисты по ходу встречи с боснийцами подсели физически, плюс замены соперник сделал вовремя. Тогда мы отдали инициативу, стали действовать вторым номером – и это было ошибкой. Украинцам пришлось тяжело.

Перед вторым матчем с Боснией и Герцеговиной у нас есть преимущество. Наша команда ныне в лучшем физическом состоянии, у нас есть два лишних дня (по сравнению с боснийцами) плюс хорошее эмоциональное состояние. К тому же, наши сборники участвуют в еврокубках и на данный момент набрали оптимальную форму.

То есть, в готовности мы сборной Боснии и Герцеговины не уступаем. Думаю, что и по индивидуальному мастерству футболисты сборной Украины лучше боснийцев, хотя, на этот счет могут быть споры, но есть такое… Нужно реализовать свое преимущество. Тренерскому штабу национальной команды важно управлять игрой, вовремя делать замены, подсказки, может и схему по ходу менять, ведь потенциал для этого есть.

Сборной Украины необходимо отнестись к встрече с Боснией и Герцеговиной, как к матчу плей-офф, ведь потом, если все завершится успешно, нам все равно придется играть в плей-офф. Боснийцы – из того же теста, что и мы, а значит, украинцам нужно вытащить эту игру на зубах, на характере, показать свой футбол, огрызаться в контратаках, и лидерам команды – реализовать себя в полной мере.

За игрой отбора на чемпионат мира можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Босния – Украина. Начало – в 21:45.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Болгарии (футбол) сборная Боснии и Герцеговины (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Коваленко: «Надо забыть 1:1 с Болгарией и подойти к Боснии с холодной головой»
Коваленко: «Надо забыть 1:1 с Болгарией и подойти к Боснии с холодной головой»
Футбол Сборная Украины
12:18
Леоненко: «Надеюсь, с Боснией Украина покажет такую же хорошую игру, как и с Болгарией»
Леоненко: «Надеюсь, с Боснией Украина покажет такую же хорошую игру, как и с Болгарией»
Футбол Сборная Украины
11:23
Кополовец: «Не вина Петракова, что защитники начудили с Болгарией»
Кополовец: «Не вина Петракова, что защитники начудили с Болгарией»
Футбол Сборная Украины
10:10
Отбор на ЧМ-2022. Босния и Герцеговина – Украина. Онлайн трансляция
Отбор на ЧМ-2022. Босния и Герцеговина – Украина. Онлайн трансляция
Футбол Чемпионат мира по футболу
09:02
Украина пропускает тур, но за матчами нашей группы стоит пристально следить. За что нам сегодня болеть?
Тема дня
Украина пропускает тур, но за матчами нашей группы стоит пристально следить. За что нам сегодня болеть?
Футбол Чемпионат мира по футболу
08:00
«Только чудо спасло нас от поражения». Болгарская пресса в восторге от сборной Украины
«Только чудо спасло нас от поражения». Болгарская пресса в восторге от сборной Украины
Футбол Сборная Украины
12 ноября 14:43

Новости: Футбол

Новые владельцы не помогли. «Дженоа» не может себе позволить полноценный трансфер Миколенко
Новые владельцы не помогли. «Дженоа» не может себе позволить полноценный трансфер Миколенко
Украинская Премьер-лига
13:27
Экс-защитник «Шахтера»: «Оборона сборной Украины – не железобетон»
Экс-защитник «Шахтера»: «Оборона сборной Украины – не железобетон»
Сборная Украины
13:03
«Динамо» проявляет интерес к защитнику «Шахтера»
«Динамо» проявляет интерес к защитнику «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
12:39
Коваленко: «Надо забыть 1:1 с Болгарией и подойти к Боснии с холодной головой»
Коваленко: «Надо забыть 1:1 с Болгарией и подойти к Боснии с холодной головой»
Сборная Украины
12:18
При Петракове в сборной Украины дебютировало уже семь новичков
При Петракове в сборной Украины дебютировало уже семь новичков
Сборная Украины
12:03
Павелко: «Игроки сборной Украины не получают премии из денег налогоплательщиков»
Павелко: «Игроки сборной Украины не получают премии из денег налогоплательщиков»
Сборная Украины
11:41
Леоненко: «Надеюсь, с Боснией Украина покажет такую же хорошую игру, как и с Болгарией»
Леоненко: «Надеюсь, с Боснией Украина покажет такую же хорошую игру, как и с Болгарией»
Сборная Украины
11:23
В «Черноморце» рассказали о возможности арендованным футболистам сыграть против «Динамо»
В «Черноморце» рассказали о возможности арендованным футболистам сыграть против «Динамо»
Украинская Премьер-лига
10:57
Источник: Защитник «Шахтера» получит паспорт России и перейдет в «Локомотив»
Источник: Защитник «Шахтера» получит паспорт России и перейдет в «Локомотив»
Украинская Премьер-лига
10:34
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
26
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 20:27
12
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
6 ноября 14:43
13
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Бокс Профессиональный бокс
7 ноября 17:39
6
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 15:26
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Тема дня
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 22:10
2
Все новости

Анонсы

Экстра-лига. «Кардинал-Ровностандарт» – «Энергия». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Кардинал-Ровностандарт» – «Энергия». Видео трансляция
13:00
Суперлига. «Будивельник» — «Харьковские Соколы». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Будивельник» — «Харьковские Соколы». Видео трансляция
14:00
Давид Бенавидес vs Кирон Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Давид Бенавидес vs Кирон Дэвис. Онлайн трансляция
14 ноября 05:30
Хайме Мунгия – Габриэль Росадо. Онлайн трансляция
WEB
Хайме Мунгия – Габриэль Росадо. Онлайн трансляция
14 ноября 06:00
Макс Холловэй vs Яир Родригес. Онлайн трансляция
WEB
Макс Холловэй vs Яир Родригес. Онлайн трансляция
14 ноября 06:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
14 ноября 13:55
Европейский кубок. «Галычанка» – «Ювента». Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Европейский кубок. «Галычанка» – «Ювента». Видео трансляция на XSPORT
14 ноября 15:00
Евробаскет-2023. Квалификация. Финляндия – Украина. Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Евробаскет-2023. Квалификация. Финляндия – Украина. Видео трансляция на XSPORT
14 ноября 17:00
Суперлига. «Николаев» — «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Николаев» — «Прометей». Видео трансляция
14 ноября 17:00
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
14 ноября 19:40
Отбор на ЧМ-2022. Босния и Герцеговина – Украина. Онлайн трансляция
WEB
Отбор на ЧМ-2022. Босния и Герцеговина – Украина. Онлайн трансляция
16 ноября 21:45
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
28 ноября 06:00