Экс-игрок «Шахтера» Шевчук: «Мы никому не отдадим Украину»
Экс-защитник «Вереса»: «Пусть в стране бардак, но никакие идиоты не в праве посягать на ее территорию»
Немчанинов откровенно высказался о ситуации последних дней в Украине
Дмитрий Немчанинов / Фото - НК Верес
Защитник «Перемоги» Дмитрий Немчанинов высказался в своем Instagram о признании РФ так называемых «ДНР» и «ЛНР» и вводе войск РФ в Украину.
В это непростое для нас время хочу поддержать свою страну. Страну, в которой я родился и вырос.
Пусть в нашей стране есть бардак, но она наша. И никакие идиоты не могут и не имеют права посягать на ее территорию.
Этой зимой Немчанинов покинул «Верес».
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