Экс-защитник «Зари» и «Десны» присоединился к «Черноморцу»

Одесский клуб официально объявил о подписании

Артем Сухоцкий / Фото - ФК Черноморец

Защитник Артем Сухоцкий стал игроком «Черноморца». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

К одесситам 29-летний футболист присоединился на правах свободного агента. Детали контракта не разглашаются. Последним его клубом была черниговская «Десна».

В УПЛ Сухоцкий также выступал за «Зарю» и «Александрию». В составе братиславского «Слована» стал чемпионом и обладателем кубка Словакии.

Ранее «Черноморец» представил легионера, на скорую руку дорисовав в графическом редакторе футболку клуба.