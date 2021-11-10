Экс-защитник «Зари» назвал аспект игры, за счет которого Украина сможет достичь успеха с Боснией

Евгений Чеберко / Фото - Осиек

Защитник хорватского «Осиека» Евгений Чеберко поделился ожиданиями от решающего матча отборочного турнира к чемпионату мира-2022 против Боснии и Герцеговины.

Матч будет интересным, но в тоже время очень сложным. Босния и Герцеговина хорошо себя проявила во Львове. В этой сборной много квалифицированных футболистов. Тем не менее, если наши игроки настроятся и оставят все силы на поле, то верю, что результат будет для нас успешным.

Немного обсуждали предстоящую битву сборных с боснийцами из «Осиека». Подшучивали друг над другом. Естественно, что каждый ставил на свою сборную. Посмотрим, чем все закончится.