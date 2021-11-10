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Экс-защитник «Зари» назвал аспект игры, за счет которого Украина сможет достичь успеха с Боснией

Футболист ранее вызывался в национальную сборную
Футбол Сборная Украины
20:00
Экс-защитник «Зари» назвал аспект игры, за счет которого Украина сможет достичь успеха с Боснией
Евгений Чеберко / Фото - Осиек

Защитник хорватского «Осиека» Евгений Чеберко поделился ожиданиями от решающего матча отборочного турнира к чемпионату мира-2022 против Боснии и Герцеговины.

Конечно, я слежу за главной командой страны. Матч с боснийцами? А что здесь говорить – финальный поединок ни больше, ни меньше. То, что было не совсем удачное начало или по ходу отбора не все получалось, сейчас уходит на второй план. Нужно выиграть в этой игре.

Матч будет интересным, но в тоже время очень сложным. Босния и Герцеговина хорошо себя проявила во Львове. В этой сборной много квалифицированных футболистов. Тем не менее, если наши игроки настроятся и оставят все силы на поле, то верю, что результат будет для нас успешным.

Немного обсуждали предстоящую битву сборных с боснийцами из «Осиека». Подшучивали друг над другом. Естественно, что каждый ставил на свою сборную. Посмотрим, чем все закончится.

«Сине-желтые» перед встречей отбора на ЧМ-2022 проведут товарищеский матч. Соперником команды 11 ноября выступят болгары.

За контрольной игрой можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Украина – Болгария. Начало – в 19:30.
Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Боснии и Герцеговины (футбол) Евгений Чеберко

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