Экс-жена Мареза: «Рияд изменился после перехода в МС. Жене Кейна повезло»

Англичанин останется в «Тоттенхэме» на новый сезон

Рияд Марез / фото - Manchester City

Рита Джохал, экс-жена вингера «Манчестер Сити» Рияда Мареза рассказала The Sun, как на ее бывшего мужа повлиял переход в стан «горожан» из «Лестера»:

«Я не могу комментировать жизнь других людей, но переход в «Манчестер Сити» изменил моего мужа. Пожалуй, жене Гарри Кейна очень повезло. Другим тоже стоит быть осторожными. Рияд не справился со своей славой. Он изменился после перехода в «Манчестер Сити». Рияд, с которым я познакомилась, был другим человеком. Сейчас он проводит время на вечеринках. Не могу сказать, что ненавижу его, это слишком сильное слово, но я шокирована и расстроена тем, что он сделал. Он внезапно бросил меня, сославшись на давление, которое испытывает в «Манчестер Сити».

«Горожане» выкупили алжирца у «лис» за 68 миллионов евро. Игрок еще в составе «Лестера» смог выиграть чемпионат Англии и стать лучшим футболистом Англии в 2016 году.

После развода с Джохал вингер начал встречаться с моделью Тэйлор Уорд.

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн просил руководство клуба отпустить его в МС, бойкотировал ради этого тренировки, но его переход так и не состоялся.

Напомним, Александр Зинченко получил вторую среди самых низких оценок «Сити» в матче с «Арсеналом».