Экс-звезда «Ливерпуля» контактирует с клубом УПЛ

Сейчас игрок выступает в Австралии

Дэниэл Старридж / фото - Daily Mail

Агент Олег Авдыш рассказал о возможном появлении в УПЛ экс-форварда «Ливерпуля» и сборной Англии Дэниэла Старриджа:

«По моей информации, клуб, который хочет приобрести Старриджа, находится в контакте с ним и его семьей. Если зимой Старридж захочет уйти из клуба, где сейчас играет, то украинский клуб может быть одним из вариантов продолжения карьеры английского футболиста».

Англичанин сейчас выступает в австралийском чемпионате за «Перт Глори», куда он перешел в октябре этого года. До этого форвард около полутора лет был без работы.

Ранее сообщалось, что неназванный клуб УПЛ попробует привлечь к себе именитого нападающего уже зимой.