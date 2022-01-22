Экс-звезда «Шахтера» находится в шаге от трансфера в клуб МЛС

Вингер в ближайшее время покинет Бразилию

Дуглас Коста / фото - Gremio

Бывший вингер донецкого «Шахтера» Дуглас Коста близок к трансферу в команду из МЛС.

Бразилец принадлежит «Ювентусу», но выступает на правах аренды за «Гремио». После конфликта с руководством и фанатами клуба он ищет себе новый клуб.

ESPN сообщает, что в покупке 31-летнего нападающего всерьез заинтересован «Лос-Анджелес Гэлэкси». Калифорнийский клуб уже ведет переговоры с форвардом.

На счету вингера 25 матчей в составе «Гремио», в которых он забил три гола.

Также ранее была информация о том, что бразилец может продолжить карьеру в Турции.