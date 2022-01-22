«Манчестер Сити» близок к покупке форварда, которым интересовался «Шахтер»
Экс-звезда «Шахтера» находится в шаге от трансфера в клуб МЛС
Вингер в ближайшее время покинет Бразилию
Дуглас Коста / фото - Gremio
Бывший вингер донецкого «Шахтера» Дуглас Коста близок к трансферу в команду из МЛС.
Бразилец принадлежит «Ювентусу», но выступает на правах аренды за «Гремио». После конфликта с руководством и фанатами клуба он ищет себе новый клуб.
ESPN сообщает, что в покупке 31-летнего нападающего всерьез заинтересован «Лос-Анджелес Гэлэкси». Калифорнийский клуб уже ведет переговоры с форвардом.
На счету вингера 25 матчей в составе «Гремио», в которых он забил три гола.
Также ранее была информация о том, что бразилец может продолжить карьеру в Турции.
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