Экс-звезду «Реала» и «Милана» приговорили к 9 годам лишения свободы

Робиньо проиграл апелляцию

Фото: UOL

Бывший нападающий «Реала», «Ман Сити» и «Милана» Робиньо приговорен к 9 годам лишения свободы.

Его обвинили в участии в групповом изнасиловании девушки. Инцидент состоялся в Албании во время выступлений бразильца за «Милан». Он и еще пять человек изнасиловали девушку, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, отмечая 23-летие. Сам Робиньо все отрицает, заявляя, что все случилось с ее согласия.

Суд начался в 2017-м году и до этих пор адвокаты экс-футболиста пытались обжаловать решение.

19 января Кассационный суд Рима отклонил жалобу 37-летнего бразильца и его друга Рикардо Фалько и подтвердил решение нижестоящих инстанций, которые приговорили их к 9 годам тюрьмы, сообщает UOL Esporte.

Вероятно, он будет отбывать наказание в одной из тюрем Бразилии.