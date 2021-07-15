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Экспериментальный состав. Стало известно, кто сыграет за «Динамо» в матче с «Эвианом»
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Фото: ФК Динамо
Стал известен стартовый состав «Динамо» на матч с «Эвианом».
«Динамо»: Бойко, Тымчик, Кендзера, Шабанов, Дубинчак, Коробенко, Гармаш, Леднев, Бенито, де Пена, Ванат.
Матч с «Эвианом» начался в 18:00. Видео трансляция матча доступна ниже:
Ранее стало известно, что у «Динамо» больше не будет приобретений этим летом.
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