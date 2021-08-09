Эксперт объяснил присутствие Витао в стартовом составе «Шахтера»

Де Дзерби ставит игрока для определенных целей

Витао / фото - ФК Шахтер

Украинский комментатор и футбольный эксперт Виктор Вацко рассказал, почему Роберто Де Дзерби ставит бразильского защитника Витао в стартовый состав «Шахтера»:

«Витао в старте можно объяснить только тем, что «Шахтеру» не хватает антропометрии. Матвиенко и Марлон не самые высокие для современных центральных защитников. Много людей раскритиковали Витао, но, я думаю, что спешить не надо. Он должен набирать мышечную массу. У него 95% точных передач и 75% выигранных единоборств. В моменте с голом «Генка», Витао оставил нападающего на Додо. Додо 166 сантиметров роста против 2,02. Стартовый план «Шахтера» не сработал. После первых минут, «Генк» отошел от прессинга, стал играть средним блоком. У «Шахтера» мы видели только контроль мяча. Де Дзерби притирается к команде, к условиям, в которых он работает. Ответная игра будет непростой. «Генк» – добротная команда».

В первом матче квалификации ЛЧ «Шахтер» одержал волевую победу на «Генком», и теперь команду ждет ответный поединок в Киеве уже завтра, 10 августа.

«Горняки» подходят к этому матчу, имея за плечами первое поражение в сезоне. Подопечные Де Дзерби уступили «Александрии» Юрия Гуры.