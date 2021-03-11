Эксперт поделился оптимистичным прогнозом на матч «Динамо» – «Вильярреал»

Бывший полузащитник «Динамо» Сергей Мизин дал свой прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала». Эксперт считает, что сегодняшняя встреча завершится минимальной победой киевлян.

А что касается непосредственно поединка с «Вильярреалом», то «динамовцы», на мой взгляд, будут действовать от обороны. Главная задача – не пропустить и постараться забить. Думаю, сейчас будет что-то похожее на противостояние киевлян с «Брюгге». Рискну предположить, что хозяева минимально победят, а свой гол они забьют со стандарта.