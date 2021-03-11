Эксперт поделился оптимистичным прогнозом на матч «Динамо» – «Вильярреал»
Экс-хавбек киевлян считает, что «бело-синим» удастся добыть победу
Фото - ФК Динамо Киев
Бывший полузащитник «Динамо» Сергей Мизин дал свой прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала». Эксперт считает, что сегодняшняя встреча завершится минимальной победой киевлян.
Однозначно, «Динамо» ожидает непростая игра. Многое будет зависеть от наставника киевлян, состоится ли ротация состава, ведь в воскресенье у бело-синих очень важный матч в чемпионате с «Зарей». Возможно, приоритет будет сделан на борьбу за золотые медали, поскольку это прямая путевка в групповой раунд Лиги чемпионов на будущий сезон.
А что касается непосредственно поединка с «Вильярреалом», то «динамовцы», на мой взгляд, будут действовать от обороны. Главная задача – не пропустить и постараться забить. Думаю, сейчас будет что-то похожее на противостояние киевлян с «Брюгге». Рискну предположить, что хозяева минимально победят, а свой гол они забьют со стандарта.
Игру Лиги Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Динамо» – «Вильярреал» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:55.
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