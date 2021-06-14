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Эксперт: «Понравился характер сборной Украины в матче с Нидерландами»

«Сине-желтые» отыгрались с 0:2, но все же уступили именитому сопернику
Футбол Сборная Украины
22:11
Эксперт: «Понравился характер сборной Украины в матче с Нидерландами»
Фото - УАФ

Бывший игрок сборной Украины Эдуард Цихмейструк высказался по поводу стартового матча «сине-желтых» на Евро-2020 против Нидерландов (2:3).

Если честно, даже не знал, что ожидать от матча. Первый поединок на Евро – это всегда загадка. Приятно было видеть, как сыграла наша сборная. Приятно было, что вернулись в игру после двух пропущенных мячей. Да, первый тайм прошел не без доли мастерства Бущана в первые минуты и не без доли везения.

Могли, конечно, много пропустить сразу. Но в принципе потом вернулись в игру и показали, что умеем играть. И голы забили не случайные. Хорошие, игровые голы получились у сборной Украины. Но, наверное, все-таки не доиграли на ничью, на положительный результат, скажем так.

Гол Ярмоленко? Андрей сделал то, что он умеет. Рад, что наши лидеры себя так проявили. Тем и прекрасны такие серьезные турниры. На них можно себя проявить, можно вернуться обратно в игру, свой рейтинг поднять. В принципе, в первую очередь, понравился проявленный характер сборной Украины. Но все-таки было бы лучше, если бы набрали балл в этом поединке.

Как мне игра голландцев? Они очень напрягали, они очень много создавали. У них есть хорошие исполнители, которые играют в сильных клубах. Вообще мне понравилась сама игра в плане скоростей.

Была ли это самая яркая игра на этом Евро? Не знаю, как насчет «самая яркая». Но по накалу и по развитию событий, наверное, самая интересная.

Как играть с Северной Македонией и с Австрией? Просто не будет ни с кем. Я смотрел матч Австрия – Северная Македония (3:1) и могу сказать, что с этими соперниками играть будет непросто. Все очень сильно сражаются, все очень мотивированы.

Все хотят доказать, показать на что они способны. Поэтому не берусь предсказывать результат этих матчей. Просто буду смотреть эти матчи. И желаю сборной Украины удачно сыграть в этих встречах.

Ранее экс-голкипер «Зари» Игорь Шуховцев оценил действия Георгия Бущана в данном поединке.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Нидерланды - Украина Эдуард Цихмейструк сборная Нидерландов (футбол)

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