Эксперт: «Понравился характер сборной Украины в матче с Нидерландами»

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Бывший игрок сборной Украины Эдуард Цихмейструк высказался по поводу стартового матча «сине-желтых» на Евро-2020 против Нидерландов (2:3).

Могли, конечно, много пропустить сразу. Но в принципе потом вернулись в игру и показали, что умеем играть. И голы забили не случайные. Хорошие, игровые голы получились у сборной Украины. Но, наверное, все-таки не доиграли на ничью, на положительный результат, скажем так.

Гол Ярмоленко? Андрей сделал то, что он умеет. Рад, что наши лидеры себя так проявили. Тем и прекрасны такие серьезные турниры. На них можно себя проявить, можно вернуться обратно в игру, свой рейтинг поднять. В принципе, в первую очередь, понравился проявленный характер сборной Украины. Но все-таки было бы лучше, если бы набрали балл в этом поединке.

Как мне игра голландцев? Они очень напрягали, они очень много создавали. У них есть хорошие исполнители, которые играют в сильных клубах. Вообще мне понравилась сама игра в плане скоростей.

Была ли это самая яркая игра на этом Евро? Не знаю, как насчет «самая яркая». Но по накалу и по развитию событий, наверное, самая интересная.

Как играть с Северной Македонией и с Австрией? Просто не будет ни с кем. Я смотрел матч Австрия – Северная Македония (3:1) и могу сказать, что с этими соперниками играть будет непросто. Все очень сильно сражаются, все очень мотивированы.

Все хотят доказать, показать на что они способны. Поэтому не берусь предсказывать результат этих матчей. Просто буду смотреть эти матчи. И желаю сборной Украины удачно сыграть в этих встречах.