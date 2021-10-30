Луческу – о матче «Динамо» – «Мариуполь»: «Я очень зол на игроков и команду»
Эксперт: «Проблема динамовцев – в отношении к игре с аутсайдером»
Александр Головко – о победе киевлян в матче 13 тура УПЛ
30 октября 20:59
Александр Головко / фото - Динамомания
Известный футбольный эксперт Александр Головко подвел итоги матча 13-го тура УПЛ, в котором киевское «Динамо» одержало победу над «Мариуполем» (3:2).
«Проблема динамовцев – в отношении к игре с аутсайдером, которого они могут обыграть, не прикладывая усилий все 90 минут. Начало встречи удивило не только меня, но и киевлян, которые приходили в себя минут 20. У них не было нужного настроя с первых минут. Луческу не удалось достучаться до футболистов».
Напомним, Мирча Луческу признался, что недоволен своими подопечными в этом матче.
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