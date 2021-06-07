Эксперт: «С Кипром Шевченко захочет увидеть кое-какие заготовки на Нидерланды»

Экс-игрок сборной Украины поделился своим прогнозом на товарищеский матч

Василий Кардаш / Фото - Динамо Киев от Шурика

Бывший игрок сборной Украины Василий Кардаш поделился прогнозом на товарищеский матч «сине-желтых» против Кипра. Встреча состоится сегодня, 7 июня, в 19:00.

Это последняя, так сказать, репетиция перед чемпионатом Европы, поэтому болельщики и в первую очередь тренерский штаб, будут обращать внимание на качество игры и результат, хотелось бы – максимальный, поскольку на положительных эмоциях работается намного лучше. Будет ли наша сборная моделировать игру на встречу с Нидерландами? Сложно сказать, ведь подопечные Франка де Бура и Кипр, не в обиду этой команде, находятся в разным весовых категориях. Но наверняка кое-какие заготовки Андрея Шевченко захочет увидеть в предстоящей игре. Надеюсь, что счет и довольно убедительный, будет в пользу сборной Украины. 3:0.

Товарищескую игру можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Кипр онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:00.