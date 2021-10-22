Хацкевич: «Дай Бог, «Динамо» возьмет очки с «Барселоной», в других матчах будет очень сложно»
Эксперт считает, что «Днепр-1» отберет очки у «Динамо»
Экс-игрок сборной Украины поделился прогнозом на матч 12-го тура УПЛ
Фото - СК Днепр-1
Бывший защитник сборной Украины Сергей Матюхин поделился прогнозом на матч 12-го тура украинской Премьер-лиги «Динамо» – «Днепр-1».
Днепряне потихоньку набирают, к тому же они целенаправленно готовились к этому поединку. В то время как динамовцы провели непростой поединок в Лиге чемпионов против «Барселоны».
Предположу, что гости увезут из столицы одно очко. Прогноз: «Динамо» – «Днепр-1»: 1:1.
Ранее сообщалось, что арендованный у «Динамо» защитник «Днепра-1» Владислав Дубинчкне сможет сыграть против киевлян.
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