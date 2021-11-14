Эксперт считает, что сборной Украины будет сложнее в Боснии, несмотря на потерю шансов на ЧМ соперником

Экс-форвард «сине-желтых» объснил, почему у хозяев будет еще больше мотивации

Андрей Воробей / Фото - UA-Футбол

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воробей поделился мнением о шансах «сине-желтых» пробиться в плей-офф после решающего матча отборочного турнира к чемпионату мира-2022 против Боснии и Герцеговины. Встреча состоится 16 ноября.

Сборная Финляндии, выиграв у боснийцев, вычеркнула их из числа претендентов на попадание на чемпионат мира. Кто теперь фаворит в борьбе за второе место в нашей группе?

Несмотря на то, что все в руках финнов, нам в любом случае нужно обыгрывать Боснию и Герцеговину.

Подопечные Маркку Канервы в состоянии выиграть у немотивированных французов, с которыми предстоит сыграть 16 ноября?

Я крайне редко встречал ситуации, когда европейская топ-сборная, которая даже решила свои задачи заранее, играет спустя рукава. Если предположить, что Дидье Дешам выставит на этот матч экспериментальный состав, это не значит, что он будет слабее. Наоборот, впереди чемпионат мира и зарекомендовать себя в официальном матче, не самый ли лучший вариант доказать свою состоятельность в такой сильной сборной, как Франция. Да. В футболе всякое бывает, но я уверен, что сборной Финляндии будет крайне сложно, учитывая хотя бы уровень мастерства соперника.

Сборной Украины теперь будет легче в Боснии, учитывая турнирные расклады?

Сложнее. Теперь боснийцы еще больше захотят доказать, что осечка в матче с финнами была случайностью. Тем более что в случае победы они могут обойти сборную Украины в итоговой турнирной таблице.

Поединок с болгарами показал, что Украина готова к своему матчу года?

В плане действий на поле сине-желтые показали, думаю, одну из лучших своих игр за историю. Однако подопечным Александра Петракова фатально не везло. Но в тоже время, не в обиду болгарам, но уровень соперника оставлял желать лучшего. Поэтому далекоидущие выводы по этому поединку делать не стоит. Тем не менее, в душе есть надежда, что к матчу против Боснии и Герцеговины сборная Украины подойдет в своих лучших кондициях и с полной ответственностью.

Каким будет ваш прогноз на поединок Босния и Герцеговина – Украина?

Очень надеюсь, что у нас закончится ничейная полоса (гостевой матч с финнами выносим за скобки). 1:2.

Естественно, не могу не спросить о прогнозе и на параллельный поединок нашей группы…

Опять же, я не знаю, какой состав на эту игры поставить Дидье Дешам, но мне почему-то кажется, что свои три мяча сборная Франции забьет. Сколько забьет Финляндия? Не больше двух.

За игрой отбора на чемпионат мира можно будет следить 16 ноября на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Босния – Украина. Начало – в 21:45.