Эксперт: «У сборной Украины есть все, чтобы хорошо выступить на Евро»

Эдуард Цихмейструк / Фото - Динамо Киев от Шурика

Бывший полузащитник сборной Украины Эдуард Цихмейструк оценил шансы «сине-желтых» на предстоящем Евро-2020. Также эксперт рассказал, игра какой команды ему импонирует.

Так что говорить что-то конкретное сложно. Лично мне в последнее время нравится игра сборной Италии, которая по традиции также будет считаться одним из претендентов на победу в чемпионате Европы.

Не думаю, что не совсем удачный старт в отборе на чемпионат мира может как-то сказаться на нашей команде. В финальной части чемпионата Европы особая атмосфера, это совсем другие соревнования. Надеюсь, что осечки в матчах с Финляндией и Казахстаном не будут в головах у наших ребят. Соперничество в отборе на чемпионат мира продолжится в сентябре.

Мы видим за счет чего пытается действовать сборная Украины. Это командные взаимодействия, полная самоотдача, дисциплина и индивидуальное мастерство отдельных исполнителей, через которых строится игра.

Подобные качества, в принципе, стараются демонстрировать все сборные, но у кого это получается лучше, а кого-то – хуже. По крайней мере, у «сине-желтых» есть все, чтобы хорошо выступить на Евро.

Первый матч на турнире против хозяев, команды Нидерландов – не минус уж точно. В этом поединке мы проверим свои сильные и слабые стороны. А вот если бы начинали не с таким именитым соперником, то волнения, думаю, было бы больше. Можно вспомнить 2006 год, когда сборная Украины проиграла Испании – 0:4, а в итоге добралась до четвертьфинала чемпионата мира.

Все говорят о выходе из группы, но я считаю, что это минимальная задача для этой команды. Нынешняя сборная способна на сюрпризы, что она доказывала в поединках с Португалией, Испанией, Францией… Команда Андрея Шевченко старается играть в современный футбол, интересный, поэтому могу только пожелать нашей сборной добиться как можно лучшего результата на чемпионате Европы.