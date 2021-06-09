Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Эксперт: «У сборной Украины есть все, чтобы хорошо выступить на Евро»

Экс-хавбек «сине-желтых» оценил перспективы команды Шевченко на турнире
Футбол Сборная Украины
10:09
Эксперт: «У сборной Украины есть все, чтобы хорошо выступить на Евро»
Эдуард Цихмейструк / Фото - Динамо Киев от Шурика

Бывший полузащитник сборной Украины Эдуард Цихмейструк оценил шансы «сине-желтых» на предстоящем Евро-2020. Также эксперт рассказал, игра какой команды ему импонирует.

Перед каждым турниром фавориты, в принципе, одни и те же. Правда по ходу самих соревнований случаются сюрпризы.

Так что говорить что-то конкретное сложно. Лично мне в последнее время нравится игра сборной Италии, которая по традиции также будет считаться одним из претендентов на победу в чемпионате Европы.

Не думаю, что не совсем удачный старт в отборе на чемпионат мира может как-то сказаться на нашей команде. В финальной части чемпионата Европы особая атмосфера, это совсем другие соревнования. Надеюсь, что осечки в матчах с Финляндией и Казахстаном не будут в головах у наших ребят. Соперничество в отборе на чемпионат мира продолжится в сентябре.

Мы видим за счет чего пытается действовать сборная Украины. Это командные взаимодействия, полная самоотдача, дисциплина и индивидуальное мастерство отдельных исполнителей, через которых строится игра.

Подобные качества, в принципе, стараются демонстрировать все сборные, но у кого это получается лучше, а кого-то – хуже. По крайней мере, у «сине-желтых» есть все, чтобы хорошо выступить на Евро.

Первый матч на турнире против хозяев, команды Нидерландов – не минус уж точно. В этом поединке мы проверим свои сильные и слабые стороны. А вот если бы начинали не с таким именитым соперником, то волнения, думаю, было бы больше. Можно вспомнить 2006 год, когда сборная Украины проиграла Испании – 0:4, а в итоге добралась до четвертьфинала чемпионата мира.

Все говорят о выходе из группы, но я считаю, что это минимальная задача для этой команды. Нынешняя сборная способна на сюрпризы, что она доказывала в поединках с Португалией, Испанией, Францией… Команда Андрея Шевченко старается играть в современный футбол, интересный, поэтому могу только пожелать нашей сборной добиться как можно лучшего результата на чемпионате Европы.

Напомним, испанское издание поставило двух Караваевых и «Кривстова» в состав сборной Украины.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Эдуард Цихмейструк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Футбол

«Милан» хочет арендовать защитника «Барселоны»
«Милан» хочет арендовать защитника «Барселоны»
Серия А (Италия)
10:25
Вейналдум: «Расскажу о причинах ухода из «Ливерпуля» после Евро»
Вейналдум: «Расскажу о причинах ухода из «Ливерпуля» после Евро»
Евро-2020
10:10
Эксперт: «У сборной Украины есть все, чтобы хорошо выступить на Евро»
Эксперт: «У сборной Украины есть все, чтобы хорошо выступить на Евро»
Сборная Украины
10:09
Спортивный директор «Аль-Айна»: «Ребров обладает менталитетом победителя»
Спортивный директор «Аль-Айна»: «Ребров обладает менталитетом победителя»
Украинские легионеры
09:48
Великий обман: в Бундеслиге два года выступал футболист под вымышленным именем
Великий обман: в Бундеслиге два года выступал футболист под вымышленным именем
Бундеслига (Германия)
09:45
Зинченко: «После победы в отборе на Евро травил португальцев из «Манчестер Сити»
Зинченко: «После победы в отборе на Евро травил португальцев из «Манчестер Сити»
Сборная Украины
09:26
Торган Азар рассказал, чего ждать от его брата Эдена
Торган Азар рассказал, чего ждать от его брата Эдена
Примерa (Испания)
09:22
Игроки сборной Бразилии согласились выступить на Копа Америка
Игроки сборной Бразилии согласились выступить на Копа Америка
В мире
09:08
Испанское издание поставило двух Караваевых и «Кривстова» в состав сборной Украины
Испанское издание поставило двух Караваевых и «Кривстова» в состав сборной Украины
Сборная Украины
09:03
Все новости

Популярные новости

Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 14:50
2
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
15
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
История
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
Бокс Профессиональный бокс
5 июня 14:39
13
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
Все новости

Анонсы

Чемпионат мира по дзюдо. День 4. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат мира по дзюдо. День 4. Видео трансляция
11:00
Финал Суперлиги. «Прометей» – «Запорожье». Видео трансляция
WEB
TV
Финал Суперлиги. «Прометей» – «Запорожье». Видео трансляция
18:00
PFL 4: Энтони Петтис vs Алекс Мартинес, дебют Кларессы Шилдс в MMA. Видео трансляция
WEB
TV
PFL 4: Энтони Петтис vs Алекс Мартинес, дебют Кларессы Шилдс в MMA. Видео трансляция
11 июня 01:00
Финал Суперлиги. «Прометей» – «Запорожье». Видео трансляция
WEB
TV
Финал Суперлиги. «Прометей» – «Запорожье». Видео трансляция
11 июня 18:00
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
WEB
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
11 июня 19:00
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
11 июня 22:00
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
11 июня 22:00
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
WEB
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
12 июня 04:00
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
WEB
TV
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
12 июня 12:15
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
12 июня 16:00
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
12 июня 16:00
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
12 июня 17:30
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
12 июня 19:00
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
12 июня 19:00
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
12 июня 22:00
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
12 июня 22:00
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас . Онлайн трансляция
TV
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас . Онлайн трансляция
13 июня 06:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
13 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00