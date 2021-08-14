Эксперт жестко прошелся по обороне «Арсенала»

Лондонцы уступили команде ниже классом

фото - Arsenal FC

Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер раскритиковал защиту «Арсенала» после матча с «Брентфордом» (2:0). Экс-игрока цитирует Sky Sports.

«Слабая, жалкая игра в обороне. Мужчины против мальчиков».

«Канониры» уступили команде, которая в последний раз играла в высшем дивизионе в 1947 году.

Примечательно, что именно на усиление линии обороны лондонский клуб потратил внушительную сумму, подписав из «Брайтона» защитника сборной Англии Бена Уайта за 50 миллионов евро.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал это сокрушительное фиаско своих подопечных.