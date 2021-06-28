Эксперты не оставляют никаких шансов вице-чемпиону мира в матче с Испанией

За онлайн трансляцией встречи «красной фурии» против сборной Хорватии следите на XSPORT

Луис Энрике / Фото: Twitter сборной Испании

Букмекеры считаю, что сборная Испании уверенно обыграет Хорватию в матчей 1/8-й финала Евро-2020.

Победа подопечных Луиса Энрике идет за коэффициент 1,65, в то время как на действующего вице-чемпиона мира можно поставить за – 6,3. Весьма примечательно и то, что гол Хорватии оценивается в 1,85.

Напомним, обе сборные не очень уверенно вышли в плей-офф, гарантировав себе продолжение борьбы на турнире лишь в заключительном туре группового этапа.

За онлайн трансляцией матча Хорватия – Испания следите на сайте XSPORT.ua. Также вы можете посмотреть данный поединок в видео трансляции.

Накануне встречи тренер испанцев Энрике заявил, что обе команды знают друг друга наизусть. А наставник хорватов Златко Далич рассказал, как он будет справляться с потерей Ивана Перишича, который пропустит матч из-за коронавируса.