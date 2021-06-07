Украина – Кипр. Онлайн трансляция
«Эксперты» в России призвали запретить новую форму сборной Украины. В UEFA уже ответили на это
Новая экипировка национальной команды утверждена официально
Фото: Getty Images
Пресс-служба UEFA прокомментировала утверждение новой формы сборной Украины, в которой команда будет выступать на Евро-2020.
«Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена UEFA в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки».
Напомним, некоторые россияне возмутились по поводу изображения границ Украины на форме национальной команды вместе с Крымским полуостровом.
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