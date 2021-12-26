Элитная доставка. Шевченко перевез во Францию футболки Балули
Полузащитник «Металлиста» Фарес Балули рассказал о популярности своих футболок во Франции и о том, как Андрей Шевченко помог доставить их на родину футболиста. Его слова передает FootMercato.
Я находился в Турции, когда стал получить сообщения от фанатов. Не поверил в это. Думал, что это шутка, фейковые новости. И чем больше дней проходило, тем больше видел, что это серьезно.
После обращения в клуб, они связались со мной. Клуб не мог удовлетворить такое количество запросов. На тот момент он был лишь недавно создан. Футболки заказали в Киеве и на тот момент никому не продавали.
Их было немного. Мне сказали: «Мы не можем, это перебор. Мы получили до 1 000 запросов». Происходящее их шокировало.
Была также забавная история. Когда проходил матч Франция – Украина, Андрей Шевченко возил мои футболки во Францию. Взял их в самолет и доставил.
Балули также рассказал, как его пришлось эвакуировать с мероприятия, где он дарил футболки болельщикам.
Комментарии 0