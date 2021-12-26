Элитная доставка. Шевченко перевез во Францию футболки Балули

Фарес Балули / Фото - ФК Металлист

Полузащитник «Металлиста» Фарес Балули рассказал о популярности своих футболок во Франции и о том, как Андрей Шевченко помог доставить их на родину футболиста. Его слова передает FootMercato.

После обращения в клуб, они связались со мной. Клуб не мог удовлетворить такое количество запросов. На тот момент он был лишь недавно создан. Футболки заказали в Киеве и на тот момент никому не продавали.

Их было немного. Мне сказали: «Мы не можем, это перебор. Мы получили до 1 000 запросов». Происходящее их шокировало.

Была также забавная история. Когда проходил матч Франция – Украина, Андрей Шевченко возил мои футболки во Францию. Взял их в самолет и доставил.