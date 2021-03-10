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Эмери: «Молодые игроки «Динамо» хорошо себя показывают в этом сезоне»

Тренер «Вильярреала» поделился ожиданиями от матча Лиги Европы

Футбол Лига Европы UEFA
10 марта 2021г. 15:26
Эмери: «Молодые игроки «Динамо» хорошо себя показывают в этом сезоне»
Унаи Эмери / Фото - Twitter

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери провел пресс-конференцию, посвященную первому матчу 1/8 финала Лиги Европы против «Динамо». Встреча состоится уже 11 марта в Киеве.

Как оцениваете ситуацию в команде на данный момент?

Нам нужно продолжать наше выступление в Лиге Европы. Мы вышли в 1/8 финала. Это важный этап. Нужно продолжать наше дело. Наш соперник пришел из Лиги чемпионов, побеждал «Брюгге» и «Шахтер». Луческу – тренер с огромным опытом. В «Динамо» играют молодые футболисты, которые хорошо показывают себя в этом сезоне. Нам нужно смотреть на наши положительные вещи.

В чемпионате мы играем не стабильно, но мы все проанализировали и надеемся улучшить свою игру. Наша команда может сыграть 17 матчей без поражений и проиграть один раз в 28-ми поединках. У нас есть положительные моменты. Сейчас нужно сосредоточиться на завтрашнем матче. С такими игроками нужно верить в свои силы.

В каком физическом состоянии находится команда?

Все в нормальном состоянии. Нужно вернуть веру в себя и добиваться лучших результатов. У некоторых игроков повреждения – у Фернандо Ниньо и Альберто Морено, возможно, кто-то из них не полетит в Киев, и будет играть Марио Гаспар. Нам нужно поддерживать боевое настроение и показать достойный футбол.

Какие моменты будут ключевыми в завтрашнем матче? Зрители на трибунах будут мешать?

Болельщики – это хороший знак. Может, из-за этого небольшое преимущество будет у «Динамо», но это положительный момент для обеих команд. Мы встречаемся с сильным соперником. У них есть молодой нападающий, хороший вратарь и Цыганков, выступающий на правом фланге. Посмотрим, сыграет ли он завтра. Наше задние - навязать сопернику наш стиль игры, несмотря на то, что «Динамо» хорошо выступает в еврокубках. Будет сложный матч.

Помните свое единственное противостояние с Луческу, когда вы работали с «Севильей»?

Мы виделись с Луческу на встрече с тренерами. Он вызывает большое уважение. Помню, как «Севилья» играла с «Шахтером». Сейчас «Динамо» напоминает мне ту команду горняков. Вижу идеи Луческу. У киевлян много молодежи, которая уже выступают в сборной Украины. Будет тяжелый матч, но мы подходим к нему с энтузиазмом. Задействуем наших лучших исполнителей.

То, что некоторые игроки «Динамо» не смогут сыграть против «Вильярреала» – для вас плюс?

Перед нам сильная команда, у которой прекрасные футболисты со своим стилем игры. Несмотря на то, что не все смогут выйти на поле у «Динамо» всем есть достойная замена. Они могут воплотить идеи своего тренера. Для нас это будет большой вызов.

Игру Лиги Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Динамо» – «Вильярреал» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:55.

Источник: Динамомания Сергей Стаднюк

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Унаи Эмери Вильярреал Динамо Киев

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