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Эмери: «Мы должны были сыграть с «Ливерпулем» идеально все 90 минут, особенно в обороне»

Наставник «Вильярреала» – о вылете из Лиги чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
09:52
Эмери: «Мы должны были сыграть с «Ливерпулем» идеально все 90 минут, особенно в обороне»
Унаи Эмери / Фото - theathletic.com
Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился эмоциями после поражения от «Ливерпуля» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (2:3) и вылет из турнира.

Цитирует испанского специалиста пресс-служба UEFA.

«Мы провели первый тайм как планировали. Он прошел по самом оптимистичному сценарию для нас. Но нам все же не хватило этого. Мы должны были сыграть идеально все 90 минут, особенно в обороне».


«Первый тайм получился просто идеальным. Мы показали игру, которая дала нам надежду. В перерыве мы знали, что Жерар Морено испытывает проблемы и ощущает свою травму, но мы хотели, чтобы он оставался на поле как можно дольше. Но он не мог совершать рывки. И мы потеряли важного игрока».


«Мы должны были больше владеть мячом, контролировать игру. Но во втором тайме у нас не нашлось ресурсов, чтобы противостоять этой мощи «Ливерпуля».


Напомним, общий счет двухматчевого противостояния – 5:2 в пользу мерсисайдцев. Команда Клоппа вышла в финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022, где встретится с победителем пары «Реал» – «Манчестер Сити».
Владимир Кириченко
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Унаи Эмери Вильярреал Ливерпуль

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