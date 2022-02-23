Эмери – о победе над «Аталантой»: «Вильярреалу» есть чем гордиться»
Эмери: «Мы недовольны ничьей с «Ювентусом»
«Вильярреал» в родных стенах не переиграл итальянскую команду
07:51
Унаи Эмери / Фото: Twitter
Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери высказался о ничьей с «Ювентусом» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Его цитирует Marca.
«Мы не были напуганы и выглядели зрело. У нас были шансы сравнять счет еще в первом тайме. Во втором тайме мы все же забили, но команда хотела большего. Мы остались недовольны ничьей, в Турине нам нужна победа.
Полностью нейтрализовать Влаховича сложно, но мы стараемся персонально опекать его и Альваро Морату».
Напомним, в параллельном матче «Челси» спокойно переиграл «Лилль» (2:0).