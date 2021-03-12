Эмери: «Мы знали, что игра против «Динамо» не будет для нас легкой прогулкой»

Унаи Эмери Фото: villarrealcf.es

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери подвел итоги первого поединка 1/8 финала Лиги Европы против киевского «Динамо».

Каким был ваш план на игру и какими слабыми сторонами «Динамо» вы планировали воспользоваться?

Киевское «Динамо» − лидер УПЛ, и я отношусь с огромным уважением к этой команде, в составе которой немало качественных игроков. Поэтому мы собирались защитить себя от опасных исполнителей «Динамо» и противопоставить им наши лучшие качества, создать как можно больше голевых моментов и пытаться их использовать. Подчеркиваю, что мы очень уважаем «Динамо», поэтому знали, что эти 90 минут не будут для нас легкой прогулкой.

Показалось, что ваша команда играла сегодня непринужденно. Можно сказать, что «Вильярреал» победил на классе? Удивило ли вас чем-то «Динамо»?

Еще раз хочу подчеркнуть, что отношусь с большим уважением и к «Динамо», и к другим украинским клубам, выступающим в еврокубках. В свое время, работая в «Севилье», я встречался с «Днепром», а также играл с «Шахтером» под руководством Мирчи Луческу. Сегодня этот тренер, который много сделал для европейского футбола, возглавляет киевское «Динамо». Нам удалось показать достаточно серьезную игру, но не хочу этим обесценивать соперника. Мы серьезно отнеслись к этому матчу.

Сегодня «Динамо» было настолько слабым или «Вильярреал» настолько сильным?

«Динамо» − это команда высокого уровня. И киевляне также показали серьезную игру в сегодняшнем матче. В составе соперников достаточно динамичные игроки, которые на многое способны. Поэтому у нас нет полной уверенности перед ответным матчем на домашнем поле. Просто сегодня мы смогли показать свою игру.

Ответный матч 1/8 финала «Вильярреал» − «Динамо» пройдет 18 марта в 22:00.