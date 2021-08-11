Эмери назвал имена трех лидеров, которые не помогут «Вильярреалу» в Суперкубке UEFA

Испанцы подходят к матчу за трофей в неполном составе

Унаи Эмери / фото - Eurosport

Сегодня, 11 августа победитель Лиги Европы «Вильярреал» сыграет с триумфатором Лиги чемпионов «Челси» в матче за Суперкубок UEFA. Главный тренер «желтой субмарины» Унаи Эмери рассказал официальному сайту UEFA о предстоящем матче:

«Со стартовым составом сможем определиться только после сегодняшней тренировки. Парехо, Коклен и Чуквуэзе точно не сыграют. Кто-то пока вообще не тренировался, но из-за своего значения все равно могут оказаться на скамейке. Пау Торрес вернулся после Евро-2020 и Олимпиады, но он готов к завтрашнему матчу, все хорошо. Мы гордимся возможностью представлять Ла Лигу, президента, болельщиков и весь испанский футбол. Мы должны адаптироваться. У нас много футболистов, которые очень хотят показать завтра свой класс и силу. Мы не будем обращать внимание на сложность этой ситуации. В предсезонных спаррингах результаты были противоречивыми, но завтра мы сыграем в соответствии с важностью матча».

Несмотря на многочисленные победы в Лиге Европы, Эмери еще ни разу не выигрывал Суперкубок. «Челси» тоже подходит к этому матчу не с лучшей статистикой – «синие» проиграл три своих последних матча за этот трофей.

Матч за Суперкубок UEFA пройдет в Белфасте, на стадионе «Уинздор Парк» в 22:00.

На нашем сайте вы сможете найти онлайн трансляцию противостояния.

Напомним, тренер «аристократов» Томас Тухель предложил переименовать ЛЕ в «трофей Эмери».