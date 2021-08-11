Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Эмери назвал имена трех лидеров, которые не помогут «Вильярреалу» в Суперкубке UEFA

Испанцы подходят к матчу за трофей в неполном составе
Футбол Суперкубок UEFA
11:27
Эмери назвал имена трех лидеров, которые не помогут «Вильярреалу» в Суперкубке UEFA
Унаи Эмери / фото - Eurosport

Сегодня, 11 августа победитель Лиги Европы «Вильярреал» сыграет с триумфатором Лиги чемпионов «Челси» в матче за Суперкубок UEFA. Главный тренер «желтой субмарины» Унаи Эмери рассказал официальному сайту UEFA о предстоящем матче:

«Со стартовым составом сможем определиться только после сегодняшней тренировки. Парехо, Коклен и Чуквуэзе точно не сыграют. Кто-то пока вообще не тренировался, но из-за своего значения все равно могут оказаться на скамейке.

Пау Торрес вернулся после Евро-2020 и Олимпиады, но он готов к завтрашнему матчу, все хорошо. Мы гордимся возможностью представлять Ла Лигу, президента, болельщиков и весь испанский футбол.

Мы должны адаптироваться. У нас много футболистов, которые очень хотят показать завтра свой класс и силу. Мы не будем обращать внимание на сложность этой ситуации. В предсезонных спаррингах результаты были противоречивыми, но завтра мы сыграем в соответствии с важностью матча».

Несмотря на многочисленные победы в Лиге Европы, Эмери еще ни разу не выигрывал Суперкубок. «Челси» тоже подходит к этому матчу не с лучшей статистикой – «синие» проиграл три своих последних матча за этот трофей.

Матч за Суперкубок UEFA пройдет в Белфасте, на стадионе «Уинздор Парк» в 22:00.

На нашем сайте вы сможете найти онлайн трансляцию противостояния.

Напомним, тренер «аристократов» Томас Тухель предложил переименовать ЛЕ в «трофей Эмери».

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Челси Вильярреал

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

За последние 10 лет испанские клубы 7 раз становились победителями Суперкубка UEFA
За последние 10 лет испанские клубы 7 раз становились победителями Суперкубка UEFA
Футбол Суперкубок UEFA
13:02
Битва лузеров – «Челси» и Эмери проиграли три последних матча за Суперкубок UEFA
Битва лузеров – «Челси» и Эмери проиграли три последних матча за Суперкубок UEFA
Футбол Суперкубок UEFA
10:25
Тухель: «Лигу Европы скоро переименуют в трофей Эмери»
Тухель: «Лигу Европы скоро переименуют в трофей Эмери»
Футбол Суперкубок UEFA
09:18
«Челси» ни разу не выигрывал Суперкубок UEFA в качестве победителя ЛЧ
«Челси» ни разу не выигрывал Суперкубок UEFA в качестве победителя ЛЧ
Футбол Суперкубок UEFA
09:05
Суперкубок UEFA. «Челси» – «Вильярреал». Онлайн трансляция
Суперкубок UEFA. «Челси» – «Вильярреал». Онлайн трансляция
Футбол Суперкубок UEFA
07:47
«Челси» и «Рома» договорились о переезде в Рим английского форварда за 40-45 млн евро
«Челси» и «Рома» договорились о переезде в Рим английского форварда за 40-45 млн евро
Футбол Серия А (Италия)
10 августа 16:17

Новости: Футбол

Луческу был в шоке. Игроки «Шахтера» вызывали проституток в отель
Луческу был в шоке. Игроки «Шахтера» вызывали проституток в отель
Украинская Премьер-лига
13:25
Президент ПСЖ рассказал о финансовой составляющей трансфера Месси
Президент ПСЖ рассказал о финансовой составляющей трансфера Месси
Лига 1 (Франция)
13:11
За последние 10 лет испанские клубы 7 раз становились победителями Суперкубка UEFA
За последние 10 лет испанские клубы 7 раз становились победителями Суперкубка UEFA
Суперкубок UEFA
13:02
Месси: «В раздевалке ПСЖ у меня много знакомых»
Месси: «В раздевалке ПСЖ у меня много знакомых»
Лига 1 (Франция)
12:58
Месси рассказал, почему подписал контракт с ПСЖ
Месси рассказал, почему подписал контракт с ПСЖ
Лига 1 (Франция)
12:42
Макаренко перешел в «Фехервар»
Макаренко перешел в «Фехервар»
Украинские легионеры
12:34
Маркевич: «Не вижу особой разницы между «Колосом» и карагандинским «Шахтером»
Маркевич: «Не вижу особой разницы между «Колосом» и карагандинским «Шахтером»
Лига конференций UEFA
12:25
Эффект Месси. На Instagram-страницу ПСЖ подписалось невероятное количество людей
Эффект Месси. На Instagram-страницу ПСЖ подписалось невероятное количество людей
Лига 1 (Франция)
12:08
Известно в какой форме будут играть «Динамо» и «Минай»
Известно в какой форме будут играть «Динамо» и «Минай»
Украинская Премьер-лига
11:59
Все новости

Популярные новости

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
27
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
7
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
28
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
5 августа 15:32
4
Инсайдер: «Появился новый интригующий вариант для Ломаченко на 11 декабря»
Инсайдер: «Появился новый интригующий вариант для Ломаченко на 11 декабря»
Бокс Профессиональный бокс
4 августа 09:20
3
Все новости