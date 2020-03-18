Эмери: «Против «Динамо» каждый выложился на все 100%. Это позволило выступить так хорошо»

Наставник «Вильярреала» доволен действиями команды в Лиге Европы

Унаи Эмери / Фото: скриншот трансляции

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери дал комментарий после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Динамо».



Чем вы больше довольны – возвращением команды к эффективной динамике игры или абсолютным преимуществом на поле в сегодняшнем матче?

Важно обратить внимание на мотивацию игроков, на их активное участие в игре. Каждый из наших футболистов отдает на поле все лучшее, что у него есть. Конечно, победы усиливают веру в себя и позитивный настрой команды. Мы стараемся играть с собственным характером и особым стилем. Стремимся найти свою игру, несмотря на неудачные моменты. Второй гол Жерара Морено продемонстрировал нашу уверенность в себе. Даже в игре на выезде мы хорошо прессинговали – все эти показатели подчеркивают характер нашей команды и приносят свои результаты. В Лиге Европы мы выступаем очень хорошо, и теперь нужно перенести эту успешную поступь на матчи Примеры, чтобы показать, что мы способны принимать различные вызовы и побеждать на всех фронтах.

Героем матча стал Жерар Морено, что вы можете сказать о его игре?

Индивидуальная игра на пользу команде – это очень важно. В первом матче в Киеве у него было два голевых паса, а сегодня – два гола. Конечно, Жерар находится в фокусе внимания, и пусть так будет продолжаться и дальше. Но важно подчеркнуть, что огромное значение имеет игра всей команды. Для того, чтобы забивать голы и побеждать, нужно надежно действовать в обороне, проводить комбинации, создавать моменты.

По моему мнению, сегодня «Вильярреал» провел один из лучших матчей в сезоне, и решающую роль сыграли фланговые игроки. Возможно, именно такую ​​схему нужно применять в следующих матчах?

На протяжении всего сезона мы пытались использовать сильные стороны всех своих игроков. У кого-то есть скорость, кто умеет правильно выбирать позицию, создавать голевые моменты или воплощать их в забитые мячи. Однако у нас были травмированные исполнители, поэтому мы не могли играть сбалансировано. Сейчас футболисты постепенно возвращаются. Все это дает нам уверенность в нашей игре и возможность хорошо распределить игроков на поле. Это напоминает мне ситуацию, когда мы проиграли «Барселоне» со счетом 0:4, а затем смогли достичь более сбалансированной игры с мадридским «Атлетико». Это не означает, что команду не будут пополнять молодые игроки – мы будем использовать все ресурсы, чтобы демонстрировать свой стиль игры. Конечно, две победы в плей-офф Лиги Европы со счетом 2:0 – это очень хорошие результаты, но в воскресенье нас ожидает еще один вызов – игра против «Кадиса» в Примере. Несмотря на успехи в Лиге Европы, нам нужно улучшать свое выступление в чемпионате.

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