Эмери: «Уважаем «Динамо», но будем играть на победу»

Тренер «Вильярреала» ответил на вопросы в преддверии ответной встречи с киевлянами

Унаи Эмери и Мирча Луческу / Фото - UEFA

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери провел пресс-конференцию, посвященную ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы против «Динамо». Встреча состоится 18 марта в Испании.

С каким настроением вы подходите к завтрашнему матчу?

Наша цель – закрепить успешный результат, мы хотим победить. У нас была возможность ознакомиться со своим соперником, мы увидели их возможности контратаковать. «Динамо» хорошо играет на флангах, нам удалось нейтрализовать их позиционные атаки в Киеве. Соперник играет с большим количеством пасов, но мы выходим для того, чтобы контролировать матч с первой минуты и выиграть его. Мы уважаем «Динамо», но будем играть на победу. Некоторые наши футболисты не смогут сыграть, но возвращаются другие игроки.

Вы хотите продолжить удачную серию команды?

Если смотреть на все турниры, мы прошли через тяжелой период, мы не набирали очков в Ли Лиге, поэтому любая победа поднимает дух команды. Мы уже показали, что может побеждать. Теперь нужно продолжать играть в этом же ключе в Лиге Европы. Завтра перед нами будет много вызовов – играть стабильно, выиграть дома. Нужно пройти в следующий раунд плей-офф. Это важно для нашего клуба и болельщиков.

Вы завтра собираетесь докладывать максимум усилий для победы или результата первого матча хватит, чтобы пройти дальше?

Если смотреть на весь сезон, мы часто сводили матчи вничью или выигрывали, но нам это тяжело давалось, у нас не было преимущества, но сейчас нужно сделать шаг вперед. Мы будем играть с уважением к «Динамо», соперник будет играть в свой футбол, но мы хотим победить не просто минимально, а уверенно. Планируем играть сконцентрировано, несмотря на то преимущество, которое у нас есть после первого матча.

Что вы делаете для того, чтобы команда не расслаблялась?

Мы надеемся закрепить хороший результат, хотим контролировать игру. Мы анализируем соперника, смотрели не только наш первый матч, но и встречу в минувшее воскресенье в чемпионата Украины. Уважение к сопернику – первый шаг к успешной игре.

Что думаете о шансах команды в Лиге Европы в нынешнем сезоне?

Нужно продолжать играть. У нас 50% уверенности в победе в этом раунде. У нас хороший результат, но у нас впереди серьезный матч. Не имеет значения, кто фаворит. Мы должны каждый матч доказывать. Два гола – это преимущество, но у «Динамо» тоже были моменты, были позиционные атаки. Я отношусь к этому матчу как к продолжению предыдущего, вроде и не было финального свистка, нужно продолжать играть.

Планируете ли вы ротацию в завтрашнем матче?

Мы ориентируемся на результативность. Для нас честь играть в этом раунде, и кто бы не вышел в стартовом составе, должен продолжить наши успешные результаты. Единственной причиной для замены могут быть травмы у футболистов.

Пако Алькасеру пока сложно вернуть себе прежнюю форму после травмы?

Все зависит от коллективной игры, нападающие забивают, когда команда доминирует. Качественная коллективная игра дает голы. Пако не забил в Киеве, но хорошо отработал на поле, помогал команде. Я смотрю на это в контексте команды.

Игру Лиги Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Вильярреал» – «Динамо» онлайн. Начало – в 22:00.