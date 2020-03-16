Эмери: «Мы знали, что игра против «Динамо» не будет для нас легкой прогулкой»
Эмери: «Уверен, что игроки «Динамо» еще не сдались»
Наставник «Вильярреала» – об ответном матче 1/8 финала Лиги Европы
15 марта 10:58
Унаи Эмери / Фото - voice-online.co.uk
Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы против киевского «Динамо». Цитирует испанского специалиста Marca.
«Абсолютно ключевая неделя. В четверг нам нужно продолжить то, что мы начали в противостоянии с «Динамо». Уверен, соперник не собирается сдаваться. Они в нынешнем сезоне на выезде хорошо сыграли против «Барселоны» на «Камп Ноу». А нам после Лиги Европы нужно выиграть в чемпионате, чтобы продолжить борьбу за места в топ-6».
Напомним, первый матч в Киеве выиграли испанцы со счетом 2:0.