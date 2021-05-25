Унаи Эмери доволен. «Арсенал» попробовал тренерскую месть на вкус – в финал прошел «Вильярреал»
Эмери: «В составе «Юнайтед» сильные игроки, но у «Вильярреала» есть аргументы для победы»
Наставник «Вильярреала» – о предстоящем финале Лиги Европы
21:42
Унаи Эмери / Фото - football24.newsГлавный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал предстоящий финальный матч Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».
Цитирует Эмери пресс-служба UEFA.
«У нас богатая и достойная история, но она не такая давняя. Если «Юнайтед» и фаворит, то потому, что у него превосходные игроки и великая история, но у нас есть свои аргументы для победы в Гданьске. Этот турнир добился большого прогресса. Сейчас в нем играет множество топовых команд, которые отчаянно хотя выиграть трофей. «Вильярреал» заслужил свое место в их числе. Хотим показать себя с лучшей стороны. Если сыграем на уровне, то способны побороться с МЮ. Мы гордимся и чувствуем ответственность за то, чтобы сделать последний шаг и добыть победу. Надо постараться навязать свою игру в отдельных фазах, но прежде всего делать упор на те аспекты, где соперник силен, нивелировав его преимущество. Каждый финал отличается от других. У меня были финалы, где мы были фаворитами, но случалось и наоборот. Это все предматчевые расклады. Мы доказали, что у нас крепкая команда. МЮ может обыграть любого, но у нас свои козыри. Мы тщательно изучили «Юнайтед». Главное – реализовать все свои моменты».
Напомним, что матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед» состоится 26 мая. Начало – в 22:00.
Следить за всеми событиями матча вы сможете из текстовой трансляции на сайте XSPORT. Также на нашем сайте доступна видеотрансляция финального поединка Лиги Европы.
Комментарии 0