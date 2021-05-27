Эмери вышел на единоличное первое место среди тренеров по количеству побед в Лиге Европы

Ранее он делил первую позицию с Трапаттони

Унаи Эмери / Фото: AP

Благодаря победе «Вильярреал» над «Манчестер Юнайтед» (1:1, по пенальти – 11:10) главный тренер «желтой субмарины» выиграл свою четвертую Лигу Европы.



В списке тренеров-победителей в Лиге Европы и в предшествующем ей Кубку UEFA Эмери вышел на единоличное первое место, опередив Джованни Трапаттони.

Отметим, что Эмери выигрывал Лигу Европы с «Севильей» в сезонах 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.