Эмери назвал имена трех лидеров, которые не помогут «Вильярреалу» в Суперкубке UEFA
Эмери: «Я очень горжусь и доволен всей командой»
Наставник «Вильярреала» – о поражении от «Челси» в матче за Суперкубок UEFA
08:21
Унаи Эмери / Фото - dailycannonГлавный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился эмоциями после поражения от «Челси» в матче за Суперкубок UEFA. Победитель поединка определился в серии пенальти (1:1, пен. – 6:5).
Цитирует испанского специалиста AS.
«Игра стала для нас отличной возможностью. Мы просто думали о победе, но не были фаворитами. Многое сделали хорошо, но это серия пенальти. Я должен поздравить всех игроков с тем, что они сделали. Я очень горжусь и доволен всей командой».
Отметим, что «Вильярреал» впервые в своей истории стал участником матча за Суперкубок UEFA.
А тем временем форвард «Челси» Миши Батшуайи в ближайшее время может сменить клубную прописку.
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