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Эмерсон – о трансфере в «Тоттенхэм»: «Барселона» меня использовала»

Игрок не успел вернуться с аренды, как уже отправился в другой клуб
Футбол Примерa (Испания)
3 сентября 14:14
Эмерсон – о трансфере в «Тоттенхэм»: «Барселона» меня использовала»
Эмерсон / фото - FC Barcelona

Новоиспеченный защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Роял прокомментировал для Marca свой переход в лондонский клуб из «Барселоны»:

«Я думал, в «Барселоне» хотят, чтобы я остался. В воскресенье я вышел в старте. На следующий день я как обычно проснулся и пошел на тренировку. Там я уже начал замечать, что что-то происходит, что «Тоттенхэм» общается с «Барселоной», что сделка почти согласована. Я ничего не понимал, потому что вообще был не в курсе.

К полудню мне позвонили из клуба, сказали, что хотят поговорить со мной. Я встретился с руководством. Они начали говорить мне о том, что клуб находится в плохом положении, что я пришел сюда в непростое время, и что по этой причине лучшим решением будет продать меня.

Я повторил свое намерение остаться, потому что мечтал сыграть здесь и внести свой вклад. Я знал, что нахожусь в своей лучшей форме и достигну успеха. Но я умен и понял в тот момент: что бы я ни сказал, я все равно уйду.

Считаю ли я, что меня использовали? Это не то слово, но меня задело то, как все это произошло. Они могли бы сделать это иначе. Существовали более эффективные способы исправить ситуацию».

Два минувших сезона бразилец провел по аренде в «Бетисе». Каталонцы досрочно вернули игрока в клуб, успели заиграть его в Примере, но скоропостижно продали в «Тоттенхэм», чтобы заработать 25 миллионов евро.

Также каталонцы расстались с Гризманном, отдав его в аренду в «Атлетико».

Павел Харченко
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Теги

Барселона (футбол) Тоттенхэм

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