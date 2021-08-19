Эмоции поутихли. Теперь стоит признать: Петраков – единственный, кто заслужил возглавить сборную Украины

И он сразу дал понять – собирается не искать оправданий, а давать результат

Мнение

Александр Петраков / Фото - dynamo.kiev.ua

Эта эпопея закончилась. Да, у сборной Украины все еще нет главного тренера, но исполняющий обязанности – это уже намного лучше, чем было.

Дошло до того, что футболистов в команду вызывали, а их тренера назвать все еще не могли. Но, к счастью, за две недели до матча против Казахстана стало ясно – игроков за собой поведет Александр Петраков.

И он единственный, кто действительно заслужил возглавить национальную сборную. Хоть и не таким образом. Чемпион мира мог взять команду не из-за отсутствия альтернативы, а просто из-за того, что он достойный специалист.

Но это отдельная тема для разговора. Запутанная, странная, со множеством ответвлений и героев. А поэтому лучше ее пока не трогать.

Петраков – тренер, рядом с фамилией которого в памяти сразу всплывает победа. Та самая. Украина стала чемпионом мира по футболу. Да, среди молодежи. Но чемпионом. Мира.

И после этого триумфа Петраков начал все с начала. Не принял молодежку. Его не назначили главным тренером национальной команды. Он не ушел в клубный футбол. А прямо сказал:

«Как изменилась жизнь? Не в лучшую сторону, однозначно. Завистников стало в десять раз больше. В нашей стране ничто не ценится. После чемпионата мира я предвидел, что своей стране я окажусь не нужен. Так и произошло. Конечно, надеялся, что меня кто-то позовет, но я совершенно не востребован. Куда позовут? Меня никто и никуда не приглашал. Ни одного звонка».

Петраков – тренер, который пять раз выводил свои сборные в финальные части чемпионата Европы или мира. Это если вы из тех, кто считает, что то золото в Польше – просто совпадение и случайность.

Но в год той самой победы его даже не признали лучшим тренером в Украине. После того трофея он не пошел на повышение – вновь оказался у линии старта и взял команду U-16.

Почему так произошло всем хорошо известно – места в молодежной и национальной сборной были заняты. Но Петраков не принялся скандалить и с пеной у рта доказывать, что ему что-то должны – он не такой человек. Хотя и не скрывал – амбиции есть.

И вот шанс. Правда, его положению мало кто позавидует.

Здесь вопрос и в том, что у нас сейчас лишь три очка с девяти, и что до первого матча буквально две недели, и что у нас вингеров, по факту, нет, и, самое главное, что поступили с ним не по-человечески – взяли в команду, фактически, в роли затычки, как бы грубо это не звучало.

Хорошего в этом всем наборе, как видите, мало. Вот только вместо оправданий Петраков говорит – готов к этим вызовам:

«Нужен результат. 5 игр – каждая будет финальной. Это не клубный футбол. Так что, скажем так – сделаю все, что от меня зависит, чтобы выйти на чемпионат мира в Катаре. Наши шансы хорошо оцениваю. Это не клубный футбол, что можно где-то догнать. Каждая игра – финальная. Как чемпионат мира: вышел, выиграл – прошел дальше, нет – уехал. Все, только так. Принял такое решение, но я умею держать удар».

Единственное, что, вроде как, не сходится, так это вектор развития команды. Казалось бы, с 2016 годапять лет пытался привить сборной позиционный футбол.– более прагматичный специалист. На чемпионате мира Украина выделялась защитой, игрой на контратаках.

Но есть одно «но». На Евро-2020 у команды Шевченко не было никакого позиционного современного футбола. Австрия, будто катком, проехалась по той команде, которая не могла даже выйти из обороны. Матч со Швецией – это совершенно не то, что так долго собиралось и так красиво преподносилось. Шевченко так и не смог ничего построить.

И сейчас на его место придет трушный человек. Трушный – это настоящий. Он не хочет быть кому-то выгодным, а поэтому так долго ждал своего шанса. Ему нет надобности сидеть в Лондоне – сразу после победы на ЧМ он поехал на финал ДЮФЛ 2003. Вместо того, чтобы делать из сборной закрытый элитный клуб он уже на первый сбор пригласил двух дебютантов. Ему не нужен звездный тренерский штаб, который будет принимать большинство решений, но при этом он уже знает, с кем хочет работать.

И если вам не нравится стиль его футбола – задавайте вопросы тем, кто его приглашал. Кардинальное изменение подхода – это не его проблема. Ему предложили – он согласился. Что-то не нравиться – спрашивайте с тех, кто принимает решения, а не с тех, кто бьется на передовой.



Петраков получил свое место у руля сборной не благодаря, а вопреки. Его, как некоторых, не завели за ручку сразу в кабину машиниста, а, наоборот, заставили сначала несколько раз оббежать вокруг станции и лишь потом со скрипом пустили в последний вагон.

Честно говоря, сейчас он выглядит жертвой. По факту, его бросили на растерзание, поставили перед фактом будущего провала. Но Петраков согласился и на такой шанс. Судя по всему, веры в свои силы у него достаточно.

И он действительно сделает все, чтобы выйти на чемпионат мира. Хоть над его головой и будет витать тень, берущая начало под солнцем ОАЭ.

Не знаю, получится ли с этого хоть что-то хорошее. Но, как минимум, будет интересно. Давненько у нас не было тренера с характером. Тренера, который говорит не «значит», а «ты понял?»

И, пожалуйста, не сомневайтесь в том, что он не найдет подхода к якобы звездам сборной. Это человек, который добивался успеха с подростками, совершенно несформированными, но в голове уже элитными футболистами. Если его не поймут «Аталанта», «Манчестер Сити» и «Вест Хэм», то вопросы, кажется, не к тренеру.

Впрочем, думаю, с этим проблем не возникнет. Больше достанется от критиков, которые захотят сразу же по 5:0 с Казахстаном, Францией и Чехией. Их не будет, а поэтому лодка начнет качаться. И посмотрим, удастся ли в ней удержаться. Тем более, что спасательный круг, как мы понимаем, Петракову никто выбрасывать не будет – если ты не кум, то барахтайся там сам.