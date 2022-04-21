Караваев: «Русские военные – звери. Они не дают шанса мирному населению»
Эмоциональный момент. Караваев расплакался, когда начал говорить об украинских военных
Защитник «Динамо» не сумел сдержать слез
Александр Караваев / Фото: Футбол 24
Защитник «Динамо» Александр Караваев на пресс-конференции после товарищеского матча с «Клужем» (0:0) не сумел сдержать эмоций после вопроса об украинских военных и заплакал.
Момент на видео с 4:03
Ранее легионер «Динамо» заявил, что точно вернется в Украину после войны.
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