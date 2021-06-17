Без Цыганкова но со Степаненко. Стал известен стартовый состав Украины на матч с Северной Македонией
«Эмоциями и душой – с нашей сборной». Виталий Кличко выразил поддержку национальной команде в матче с Северной Македонией
После первого тайма «сине-желтые» ведут 2:1
17:20
Виталий Кличко / Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе и мэр Киева Виталий Кличко в своем Facebook выразил поддержку сборной Украины по футболу в матче второго тура Евро-2020 с Северной Македонией. Отметим, что после первого тайма «сине-желтые» ведут со счетом 2:1.
Друзья! Я сейчас на работе, в Киеве. Но душой и эмоциями – с нашей сборной.
Желаю ребятам победы в Бухаресте в матче с Северной Македонией!
Слава Украине! Героям Слава!
За ходом встречи вы можете следить на XSPORT.ua в текстовой онлайн трансляции матча Украина – Северная Македония.
Комментарии 0