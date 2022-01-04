Ему всего 30. Капитан «Наполи» согласовал контракт с клубом МЛС

Инсинье сменит Италию на Канаду

Лоренцо Инсинье / Фото - Stadium Astro

Вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье продолжит карьеру в МЛС. Об этом в своем твиттере сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, итальянец доработает действующий контракт до лета. После этого он присоединится к «Торонто».

30-летний игрок уже обсудил условия соглашения до 2027 года. Официально о сделке будет объявлено в течение нескольких дней.

Ранее также сообщалось об интересе «Интера» к Инсинье.