Капитан «Наполи» подпишет контракт с клубом МЛС на пять лет
Ему всего 30. Капитан «Наполи» согласовал контракт с клубом МЛС
Инсинье сменит Италию на Канаду
18:12
Лоренцо Инсинье / Фото - Stadium Astro
Вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье продолжит карьеру в МЛС. Об этом в своем твиттере сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, итальянец доработает действующий контракт до лета. После этого он присоединится к «Торонто».
30-летний игрок уже обсудил условия соглашения до 2027 года. Официально о сделке будет объявлено в течение нескольких дней.
Ранее также сообщалось об интересе «Интера» к Инсинье.
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