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Ему всего 30. Капитан «Наполи» согласовал контракт с клубом МЛС

Инсинье сменит Италию на Канаду
Футбол Серия А (Италия)
18:12
Ему всего 30. Капитан «Наполи» согласовал контракт с клубом МЛС
Лоренцо Инсинье / Фото - Stadium Astro

Вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье продолжит карьеру в МЛС. Об этом в своем твиттере сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, итальянец доработает действующий контракт до лета. После этого он присоединится к «Торонто».

30-летний игрок уже обсудил условия соглашения до 2027 года. Официально о сделке будет объявлено в течение нескольких дней.

Ранее также сообщалось об интересе «Интера» к Инсинье.

Сергей Стаднюк
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Теги

Лоренцо Инсинье Наполи ФК Торонто

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