Хендерсон: «Это поражение будет грызть нас изнутри»
«Энфилд» может спать спокойно. «Ливерпуль» подпишет с Хендерсоном новый контракт на улучшенных условиях
Хавбек сборной Англии продолжит радовать мерсисайдских болельщиков
11:27
Джордан Хендерсон / Фото - theanfieldwrap«Ливерпуль» и полузащитник команды Джордан Хендерсон близки к заключению новой сделки.
Стороны достигли принципиальной договоренности о новом контракте. Об этом в Twitter сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстайн.
Соглашение будет рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на один в зависимости от количества сыгранных матчей. Контракт будет подписан на улучшенных условиях.
В минувшем сезоне Джордан провел в составе «Ливерпуля» 28 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу. Ту кампанию Хендерсон провел не очень результативно, так как из-за большого количества травм внутри команды был вынужден выходить на позиции опорного хавбек и даже в центре обороны.
Ранее сообщалось, что предварительные переговоры мерсисайдского клуба с капитаном команды зашли в тупик. На изменение ситуации повлиял наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.
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