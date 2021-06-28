Энрике: «Испания и Хорватия знают друг друга наизусть»

Евро 2020. Хорватия — Испания. Видео трансляция
19:00
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал сайту UEFA предстоящий матч против Хорватии в 1/8 финала Евро-2020.
«Для такой команды как наша центр поля очень важен. Если мы не выполняем предписанную работу в средней линии, то мы — уже не мы. Но в этом случае речь не только про нас, то же можно сказать и про Хорватию.
Мы увидим битву за контроль над ситуацией. Мы хорошо знаем хорватских игроков. Основная группа футболистов у них та же, что и тогда, когда я впервые руководил командой в матче против них. И тренер — тот же. Мы друг друга знаем наизусть».
Матч начнется в 19:00.
Онлайн трансляция Хорватия – Испания.
Комментарии 0