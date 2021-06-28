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Энрике: «Испания и Хорватия знают друг друга наизусть»

Матч состоится в 19:00
Футбол Евро-2020
10:45
Энрике: «Испания и Хорватия знают друг друга наизусть»
Фото: Marca

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал сайту UEFA предстоящий матч против Хорватии в 1/8 финала Евро-2020.

«Для такой команды как наша центр поля очень важен. Если мы не выполняем предписанную работу в средней линии, то мы — уже не мы. Но в этом случае речь не только про нас, то же можно сказать и про Хорватию.

Мы увидим битву за контроль над ситуацией. Мы хорошо знаем хорватских игроков. Основная группа футболистов у них та же, что и тогда, когда я впервые руководил командой в матче против них. И тренер — тот же. Мы друг друга знаем наизусть».

Матч начнется в 19:00.

Онлайн трансляция Хорватия – Испания.

Видео трансляция Хорватия – Испания.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Испании (футбол) сборная Хорватии (футбол) Луис Энрике Хорватия – Испания

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