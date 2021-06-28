Энрике: «Испания и Хорватия знают друг друга наизусть»

Фото: Marca

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал сайту UEFA предстоящий матч против Хорватии в 1/8 финала Евро-2020.

Мы увидим битву за контроль над ситуацией. Мы хорошо знаем хорватских игроков. Основная группа футболистов у них та же, что и тогда, когда я впервые руководил командой в матче против них. И тренер — тот же. Мы друг друга знаем наизусть».