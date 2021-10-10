Финал Лиги наций. Франция победила Испанию. Как это было
Энрике: «Мы не будем менять свой стиль в матче с Францией»
Сегодня состоится финал Лиги наций
10 октября 12:12
Луис Энрике / Фото: Getty Images
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о грядущем матче с Францией в финале Лиги наций. Слова специалиста приводит пресс-служба UEFA.
«Я всегда оптимистичен. Нам нужно показать себя. Даже в матче с Италией мы не были фаворитами, но смогли победить, вопреки прогнозам. Теперь мы попытаемся сделать это снова. Если нам удастся победить, нужно будет поблагодарить игроков. Ещё никто из нас не знает вкус побед. Будет здорово добиться победы.
Учитывая индивидуальный уровень, Франция — сильнейшая команда. Просто посмотрите на их стартовый состав, на команды, которые игроки представляют. Но у нас есть преимущество. Мы — команда, которая может прогрессировать.
Мбаппе, Бензема и Гризманн? Они обладают невероятным потенциалом. Они могут решить исход любого матча.
Но мы не будем менять свой стиль. Постараемся доставить неприятности Франции».
Финальный матч Лиги наций состоится сегодня, начало – в 21:45.
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