Энрике: «Мы не будем менять свой стиль в матче с Францией»

Луис Энрике / Фото: Getty Images

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о грядущем матче с Францией в финале Лиги наций. Слова специалиста приводит пресс-служба UEFA.

Учитывая индивидуальный уровень, Франция — сильнейшая команда. Просто посмотрите на их стартовый состав, на команды, которые игроки представляют. Но у нас есть преимущество. Мы — команда, которая может прогрессировать.

Мбаппе, Бензема и Гризманн? Они обладают невероятным потенциалом. Они могут решить исход любого матча.

Но мы не будем менять свой стиль. Постараемся доставить неприятности Франции».