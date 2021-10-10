Энрике: «Не только победили триумфаторов Евро, но и шли нога в ногу с чемпионами мира»

Луис Энрике / Фото - RFEF

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался по поводу поражения в финальном матче Лиги наций против Франции (1:2). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

Мне просто хотелось подарить нашим болельщикам, которые были великолепны, то, что стоит по-настоящему отпраздновать этим вечером.

Мы точно горды признанием Бускетса игроком турнира, хоть и не удалось завоевать главный трофей. Мы защищались против одной из сильнейших атакующих линий, возможно, даже самой лучшей в мире. Было тяжело, но справлялись мы очень-очень хорошо.

Мы не только обыграли триумфаторов Евро, но и шли нога в ногу с чемпионами мира. Нам действительно следовало дольше защищать свое преимущество – мы едва закончили праздновать свой мяч, как они забили потрясающий гол, сделав счет 1:1.

Первые несколько минут нам стоили многого. Франция давила на нас высоко, но очень хорошо. Затем, во второй части у нас все было относительно под контролем. Несправедливость футбола в том, что у нас был шанс нокаутировать Францию, когда мы повели 1:0, но Карим Бензема сделал что-то великолепное.