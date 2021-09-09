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Энрике – о победе Испании над Косово: «Это было похоже на роды с осложнениями»
«Фурия роха» забила сопернику в концовке встречи
Луис Энрике / Фото: UEFA
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о победе над Косово (2:0) в матче отбора на ЧМ-2022. Его слова приводит пресс-служба UEFA.
«Это было похоже на роды с осложнениями. Поле было не в лучшем состоянии. Это не лучший месяц в истории, и он был трудным для нас с самого начала.
У сборной Испании осталось две игры до квалификации на чемпионат мира. Одна с Грецией, а другая со Швецией. На Евро-2020 они прошли квалификацию первыми, а мы - вторыми - это будет непросто».
Остальные результаты матчей игрового дня в отборе на ЧМ-2022.
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