Энрике – о победе Испании над Косово: «Это было похоже на роды с осложнениями»

Луис Энрике / Фото: UEFA

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о победе над Косово (2:0) в матче отбора на ЧМ-2022. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

У сборной Испании осталось две игры до квалификации на чемпионат мира. Одна с Грецией, а другая со Швецией. На Евро-2020 они прошли квалификацию первыми, а мы - вторыми - это будет непросто».