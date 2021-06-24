Эпидемия травм в сборной Франции. «Трехцветные» потеряли четверых игроков

Помешают ли повреждения команде Дешама?

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В последнем матче группового этапа между Францией и Португалией левые защитники Люка Динь и Люка Эрнандес получили повреждения и были вынуждены покинуть поле. Игру на левой бровке обороны доигрывал хавбек Адриан Рабьо.

Фулбэки теперь могут пропустить остаток чемпионата Европы и оставить Францию без левых защитников на этом турнире.

На этом проблемы «трехцветных» не закончились. Тренировку команды не смогли завершить еще два игрока.

Сначала досрочно тренировочную сессию закончил Маркус Тюрам из-за травмы приводящей мышцы. И несколько минут спустя, после жесткого стыка во время двусторонней игры поле покинул Томас Лемар. Вингеру даже понадобилась помощь, ведь он не смог покинуть площадку самостоятельно.

Уже 28 июня подопечные Дидье Дешама сыграют в 1/8 Евро-2020 против сборной Швейцарии, и им нужно надеяться, что больше никаких повреждений игроки команды не получат.

Напомним, форвард французов Карим Бензема рассказал, о чем общался с Криштиану Роналду во время матча с Португалией.