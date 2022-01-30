Эрик Рамирес покинул «Динамо» и стал игроком «Спортинга»

На правах аренды

Эрик Рамирес / Фото: Twiitter

Нападающий «Динамо» Эрик Рамирес стал игроком хихонского «Спортинга» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба киевлян.

Рамирес арендован испанским клубом до конца сезона с правом выкупа. Сумма выкупа неизвестна.

Рамирес в нынешнем сезоне провел за «Динамо» 7 матчей, забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу. Отметим, что Рамирес перешел в «Динамо» летом 2021-го года, но в основе команды так и не закрепился.

«Спортинг» занимает 12-е место в Сегунде.

Напомним, сегодня «Динамо» также объявило об уходе Владислава Супряги в «Сампдорию».