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Эрик Рамирес покинул «Динамо» и стал игроком «Спортинга»
На правах аренды
Эрик Рамирес / Фото: Twiitter
Нападающий «Динамо» Эрик Рамирес стал игроком хихонского «Спортинга» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба киевлян.
Рамирес арендован испанским клубом до конца сезона с правом выкупа. Сумма выкупа неизвестна.
Рамирес в нынешнем сезоне провел за «Динамо» 7 матчей, забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу. Отметим, что Рамирес перешел в «Динамо» летом 2021-го года, но в основе команды так и не закрепился.
«Спортинг» занимает 12-е место в Сегунде.
Напомним, сегодня «Динамо» также объявило об уходе Владислава Супряги в «Сампдорию».
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