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Тема дня«Меньше шансов, чем у конкурентов». Что польские СМИ пишут о возможном назначении Шевченко в их сборную
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Эриксен близок к возвращению в АПЛ

Датчанин вскоре перейдет в команду чемпионата Англии
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:59
Эриксен близок к возвращению в АПЛ
Фото: Sky Sports

Экс-полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен близок к возвращению на Туманный Альбион.

Датчанин получил приглашения от нескольких клубов АПЛ и планирует определиться с новым местом до конца недели, сообщает The Sunday Times. Отметим, что главный тренер «шпор» заявил, что клуб не против возвращения полузащитника.

Этим летом игрок пережил сердечный приступ во время матча Евро-2020. Подробнее об этом мы рассказывали в итогах 2021-го года.

Напомним, что в планах Эриксена сыграть на чемпионате мира-2022.

Олег Шумейко-младший
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