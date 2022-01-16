Эриксен близок к возвращению в АПЛ

Датчанин вскоре перейдет в команду чемпионата Англии

Фото: Sky Sports

Экс-полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен близок к возвращению на Туманный Альбион.



Датчанин получил приглашения от нескольких клубов АПЛ и планирует определиться с новым местом до конца недели, сообщает The Sunday Times. Отметим, что главный тренер «шпор» заявил, что клуб не против возвращения полузащитника.

Этим летом игрок пережил сердечный приступ во время матча Евро-2020. Подробнее об этом мы рассказывали в итогах 2021-го года.

Напомним, что в планах Эриксена сыграть на чемпионате мира-2022.