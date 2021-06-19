Официально. Эриксена выписали из больницы. Он перенес операцию
Эриксен: «Буду поддерживать Данию против России»
Звездный полузащитник гордиться своими партнерами по команде
Кристиан Эриксен / Фото - football365.com29-летний хавбек сборной Дании Кристиан Эриксен в Twitter обратился к болельщикам и партнерам по команде после выписки из больницы.
«Спасибо всем за то гигантское количество теплых слов – видеть и чувствовать их было просто невероятно. Операция прошла хорошо, после всей ситуации я чувствую себя нормально. Здорово снова встретиться с вами, ребята, после фантастического матча, который вы провели вчера. Не нужно лишний раз говорить, что я буду поддерживать сборную в понедельник против России».
Отметим, что для выхода в плей-офф Евро-2020 сборную Дании устроит лишь победа.
Напомним, Эриксен потерял сознание во время матча Дания – Финляндия. Прямо на поле применили дефибриллятор.
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